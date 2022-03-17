«Это тупик»: россияне готовятся к тяжёлой экономической ситуации в стране

[Александр, житель Москвы]:

«Эта ситуация уже тупиковая. Без смены направления уже, наверное, ничего не решить».

Западные компании массово уходят с российского рынка либо приостанавливают работу. А падение рубля спровоцировало рост цен на импортные товары. По прогнозам экспертов, инфляция в этом году составит 20% и выше. Также ожидается, что из-за ухода западных компаний работу потеряют сотни тысяч человек.

При этом россияне не смогут ближайшие полгода покупать наличную иностранную валюту. Также в этот период времени они не смогут снять со счетов в банках больше 10 000 долларов. Впрочем, эксперты говорят, что у большинства россиян нет крупных сбережений.

В ожидании экономических трудностей некоторые пополняют запасы продуктов либо покупают одежду и технику. А некоторые просто ждут, когда всё наладится.

[Андрей, житель Москвы]:

«Сейчас увеличил траты, расходы: купил какую-то технику, которую собирался покупать до этого. Но каких-то радикальных мер не принимал. Я буду мириться какое-то время с текущей ситуацией, принимать, а дальше искать какие-то методы решения». [Юрий Кузнецов, житель Москвы]:

«Ничего не делаю. (Деньги) что у меня есть немного, лежат на депозите. Я верю, что всё будет нормально».

Между тем Евросоюз хочет к 2030 году полностью отказаться от российских энергоносителей. При этом отказ от газа будет постепенным. Однако найти других поставщиков нефти ЕС может и раньше, чем через восемь лет.

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