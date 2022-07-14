Джо Байден начал важное ближневосточное турне с визита в Израиль

Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Так началось его турне по Ближнему Востоку. Главная..

Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Так началось его турне по Ближнему Востоку. Главная цель – убедить страны Персидского залива добывать больше нефти, а также укрепить отношения между Израилем и Саудовской Аравией.

Байден проведёт два дня в Иерусалиме, где пройдут переговоры с израильскими лидерами. Затем планирует встретиться с палестинским президентом Махмудом Аббасом на Западном берегу реки Иордан.

Затем он первым из американских президентов совершит прямой авиаперелёт из Израиля в Саудовскую Аравию. Там, в городе Джедда, он проведёт переговоры с чиновниками, а также посетит саммит стран Персидского залива.

Эксперты говорят, что первый визит Байдена на Ближний Восток в качестве президента поможет нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией. Исторически обе страны остаются по разные стороны баррикад. При этом они также самые сильные союзники США в регионе.

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[Джо Байден, президент США]:

«Этим визитом мы ещё больше укрепляем наши связи, утверждаем нашу непоколебимую приверженность безопасности Израиля, включая партнёрство с Израилем по самым передовым системам обороны в мире».

В отличие от ОАЭ и некоторых других ближневосточных стран, Саудовская Аравия пока не установила официальных дипломатических отношений с Израилем. Впрочем, часто говорят о закулисном сотрудничестве. Кроме того, государства наладили прямое авиасообщение.

Представители Белого дома говорят, что пока Байден не будет пытаться возобновить мирный процесс между Израилем и палестинцами. Однако советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что Байден вновь заявит о своей приверженности принципу «две страны для двух народов». Согласно нему будущее палестинское государство будет существовать рядом с Израилем.

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