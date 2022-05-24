Всемирный экономический форум в Давосе снова собрал ведущих экономистов и глав международных финансовых организаций. Выступая на..

Форум в Давосе: МВФ не ожидает глобальной рецессии, но и не исключает её

Всемирный экономический форум в Давосе снова собрал ведущих экономистов и глав международных финансовых организаций.

Выступая на мероприятии, директор-распорядитель МВФ сказала, что не ожидает рецессии в крупнейших экономиках мира, но и не может её исключить.

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[Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ]:«Пока нет, но это не исключается. Мы понизили наши прогнозы роста на этот год в апреле для 143 стран. Это 86% мирового ВВП. И с тех пор за короткий промежуток времени горизонт потемнел. Немного напоминает погоду в Давосе».

По словам шеф-экономиста МВФ Гиты Гопинат, за последний месяц перспективы мировой экономики стали ещё хуже. Ранее фонд понизил прогноз роста на 2022 год из-за боевых действий на территории Украины, замедления роста в Китае и скачков мировых цен, особенно на продукты питания.

[Гита Гопинат, шеф-экономист МВФ]:«Мы, центральные банки по всему миру, ужесточаем денежно-кредитную политику. Финансовые условия могут стать серьёзнее гораздо быстрее, чем мы уже видели. Также замедляется рост в Китае».

Гопинат говорит, что пока есть определённый буфер, однако к угрозе глобального роста цен нужно отнестись очень серьёзно.

[Гита Гопинат, шеф-экономист МВФ]:«Я думаю, сейчас центральным банкам в мире очень важно рассматривать инфляцию как явную и реальную опасность. Это то, чему нужно противостоять очень решительно».

Пока по повышению процентной ставки среди крупнейших центральных банков лидирует Федеральная резервная система США. В этом году она уже делала это дважды. При этом второй раз ставку повысили на полпроцента. Это был самый большой скачок за последние 22 года.

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