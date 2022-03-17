Масштабный оползень в Перу: завалило 60-80 домов

Спасательные команды в Перу продолжают поиски после масштабного оползня. Под завалами всё ещё могут оставаться живые..

Спасательные команды в Перу продолжают поиски после масштабного оползня. Под завалами всё ещё могут оставаться живые люди.

Бедствие произошло в регионе Ла-Либертад на севере страны. Пропавшими без вести числятся, по меньшей мере, восемь человек, включая пятерых взрослых и троих детей.

[Ривас Гарай, полицейский]:«Женщину и ребёнка. Больше никого. Нам пока удалось спасти только их».

Оползню предшествовали сильные дожди. В итоге под завалами частично или полностью оказалось от 60 до 80 домов.

[Фелисия Флорес, местная жительница]:«Наши дома там. Мы живём в полном хаосе – прямо под обвалившимся склоном. Мы боимся, что нас тоже накроет, но нам некуда идти. Пришлось принять предложение школы и остановиться здесь. Нам больше негде разместиться».

На место прибыл президент страны Педро Кастильо.

[Педро Кастильо, президент Перу]:«Нас сейчас волнует спасение этих людей, помощь семьям, которые потеряли близких. Давайте сохранять трезвость и говорить откровенно».

В деревне проживают в основном работники местных горнодобывающих шахт. Власти говорят, что склоны, на которых стоят дома, в основном непригодны для жизни, поскольку очень нестабильны.

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