Масштабный оползень в Перу: завалило 60-80 домов

Спасательные команды в Перу продолжают поиски после масштабного оползня. Под завалами всё ещё могут оставаться живые..
Дата загрузки: 2022-03-17
Бедствие произошло в регионе Ла-Либертад на севере страны. Пропавшими без вести числятся, по меньшей мере, восемь человек, включая пятерых взрослых и троих детей.[Ривас Гарай, полицейский]:
«Женщину и ребёнка. Больше никого. Нам пока удалось спасти только их».
Оползню предшествовали сильные дожди. В итоге под завалами частично или полностью оказалось от 60 до 80 домов.[Фелисия Флорес, местная жительница]:
«Наши дома там. Мы живём в полном хаосе – прямо под обвалившимся склоном. Мы боимся, что нас тоже накроет, но нам некуда идти. Пришлось принять предложение школы и остановиться здесь. Нам больше негде разместиться».
На место прибыл президент страны Педро Кастильо.[Педро Кастильо, президент Перу]:
«Нас сейчас волнует спасение этих людей, помощь семьям, которые потеряли близких. Давайте сохранять трезвость и говорить откровенно».
В деревне проживают в основном работники местных горнодобывающих шахт. Власти говорят, что склоны, на которых стоят дома, в основном непригодны для жизни, поскольку очень нестабильны.
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