Российские ремесленники едва выживают из-за пандемии, инфляции и санкций

Хохломская и городецкая роспись, семёновская матрёшка, дивеевская игрушка и ещё множество народных промыслов сохранились в Нижегородской..

Хохломская и городецкая роспись, семёновская матрёшка, дивеевская игрушка и ещё множество народных промыслов сохранились в Нижегородской области. Но пандемия, а затем инфляция и санкции поставили ремёсла на грань выживания.

Вот такой платок с городецким золотным шитьём раньше покупали не глядя, а теперь сто раз подумают.

[Наталья Дудина, сотрудница компании «Золотная вышивка»]:

«У меня очень сильно упали продажи. Золотное шитьё в этот период очень сложно идёт».

Изделия фабрики «Хохломская роспись» идут на экспорт издавна. Раньше валютная выручка компании была больше, чем у Центрального банка Нижегородской области. Сейчас экспорт сократился на 95%, а продажи упали чуть ли ни в два раза.

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А на этой фабрике делают знаменитую семёновскую матрёшку. В этом году ей исполняется 100 лет. Однако главных покупателей – иностранных туристов – нет с начала пандемии. Игрушки продаются плохо.

[Вера Ложанова, художница]:

«Была востребована больше. Народ уволился. Заказов стало меньше».

Недавно в Семёнове прошёл фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». На него съехались мастера со всей России.

[Андрей Василенко, участник фестиваля]:

«Вот побольше бы таких мероприятий, то было бы хорошо. И властям бы посоветовал: сделали бы свободный рынок для таких ремесленников. Не какая-то обязаловка – домики поставить. (А чтобы) свободная площадочка была, где платили бы за вывоз мусора такие люди, как я, за благоустройство».

В Нижегородской области сохранилось больше всего народных промыслов из тех, что существовали в России. Местные власти обещают поддерживать мастеров, а также планируют запустить программу по возрождению утраченных ремёсел.

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