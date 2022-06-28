200 дизайнерских брендов представили коллекции на Неделе моды в Москве

Московская неделя моды прошла в столице России. Свои коллекции представили 200 дизайнерских брендов из разных городов..
Дата загрузки: 2022-06-28
Московская неделя моды прошла в столице России. Свои коллекции представили 200 дизайнерских брендов из разных городов страны. Показы прошли на подиумах и открытых площадках: в парке «Зарядье», ГУМе, на Москворецкой набережной, Тверской площади и ВДНХ.
В мероприятии участвуют как и известные модельеры, так и молодые. В их числе – Альбина Аккулова. Её наряды вдохновлены сказками Пушкина. Платья расшиты бисером, золотыми и серебряными нитями.
Сейчас из-за проблем с логистикой у дизайнеров немало трудностей.
[Ольга Синицына, модельер]:
«Логистика стала дороже в десять раз. И, конечно, когда говорят про развитие русского предпринимательства, нужно понимать, что всё, что вы здесь видите, производится не из российского сырья. Это Италия, это Китай, и поэтому это сказывается на стоимости».
Впрочем, модельеры считают, что нельзя опускать руки.
[Юлия Лавриченко, модельер]:
«Надо развивать производство тканей, потому что ткани, фурнитура – всё привозное. К сожалению, пока наши дизайнеры от этого страдают. Я надеюсь, что ситуация выровняется со временем».
За неделю в Москве прошло 125 модных показов. В них участвовали бренды Akhmadullina, Julia Dalakian, Maria Ovsyannikova, Slavа Zaitsev и другие. Завершилось мероприятие показом коллекции Валентина Юдашкина. Помимо модных дефиле, также прошли лекции и мастер-классы.
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