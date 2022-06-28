200 дизайнерских брендов представили коллекции на Неделе моды в Москве

Московская неделя моды прошла в столице России. Свои коллекции представили 200 дизайнерских брендов из разных городов..

Московская неделя моды прошла в столице России. Свои коллекции представили 200 дизайнерских брендов из разных городов страны. Показы прошли на подиумах и открытых площадках: в парке «Зарядье», ГУМе, на Москворецкой набережной, Тверской площади и ВДНХ.

В мероприятии участвуют как и известные модельеры, так и молодые. В их числе – Альбина Аккулова. Её наряды вдохновлены сказками Пушкина. Платья расшиты бисером, золотыми и серебряными нитями.

Сейчас из-за проблем с логистикой у дизайнеров немало трудностей.

[Ольга Синицына, модельер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Впрочем, модельеры считают, что нельзя опускать руки.

[Юлия Лавриченко, модельер]:

«Надо развивать производство тканей, потому что ткани, фурнитура – всё привозное. К сожалению, пока наши дизайнеры от этого страдают. Я надеюсь, что ситуация выровняется со временем».

За неделю в Москве прошло 125 модных показов. В них участвовали бренды Akhmadullina, Julia Dalakian, Maria Ovsyannikova, Slavа Zaitsev и другие. Завершилось мероприятие показом коллекции Валентина Юдашкина. Помимо модных дефиле, также прошли лекции и мастер-классы.

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