Арестован экс-премьер Болгарии

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов арестован в своём доме. В пресс-релизе МВД сообщается, что он взят..

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов арестован в своём доме. В пресс-релизе МВД сообщается, что он взят под стражу на сутки. Обвинения в его адрес не уточняются.

Экс-премьера задержали в ходе общенациональной полицейской операции после расследования, проведённого прокуратурой ЕС.

Одновременно с Борисовым также задержали его советника по СМИ Севдалину Арнаудову, бывшего министра финансов Владислава Горанова и экс-председателя Бюджетной комиссии в парламенте Менду Стоянову.

[Менко Меньков, адвокат Бойко Борисова]:

«Около 8 часов вечера в дом входит десяток гражданских. Никто не знает, что это за сотрудники полиции. У них нет объяснений, они приходят и начинают срочный обыск. Что это за срочные обыски?»

Борисов – председатель партии ГЕРБ. Его десятилетнее правление закончилось в апреле прошлого года после выборов. В декабре к власти пришло новое центристское коалиционное правительство, объявившее войну взяточничеству.

Борисов в прошлом – телохранитель секретаря ЦК болгарской компартии Тодора Живкова. Народ поддерживал Борисова за огромные государственные расходы на инфраструктурные проекты.

Во время массовых демонстраций против взяточничества в 2020 году протестующие обвинили Борисова в сотрудничестве с генеральным прокурором страны в интересах местных олигархов.

Два года назад ряд болгарских веб-сайтов опубликовал фотографии, на которых якобы изображены золотые слитки и деньги, которыми набита тумбочка Борисова.

Сам экс-премьер отрицает какие-либо нарушения и говорит, что фотографии – это фотошоп.

Transparency International признала Болгарию самой коррумпированной страной ЕС. Здесь за взяточничество не посадили в тюрьму ещё ни одного высокопоставленного чиновника.

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