В пяти европейских странах арестовали банду нелегальных перевозчиков людей

Банду нелегальных перевозчиков людей арестовала европейская полиция. В масштабной спецоперации участвовали пять стран: Великобритания, Франция, Бельгия, Германия и Нидерланды. Под стражу взяты 39 подозреваемых, включая предполагаемого главаря.

По данным Европола, иракско-курдская банда переправляла нелегальных мигрантов из Франции в Великобританию через Ла-Манш. За последние полтора года она могла перевезти до десяти тысяч человек.

С каждого пассажира берут от 2500 до 10 000 евро. В полиции предполагают, что за минувший год подозреваемые могли заработать 60 миллионов.

Преступная группировка приобретала резиновые лодки турецкого или китайского производства, а лодочные моторы и спасательные жилеты заказывала онлайн в Германии и Нидерландах. Затем всё это перевозили на побережье Франции в пункты, откуда отплывали лодки с мигрантами.

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В ходе спецоперации полиция изъяла 150 резиновых лодок, 50 подвесных моторов, 1200 спасательных жилетов, десятки тысяч евро наличными, огнестрельное оружие и наркотики.

[Тон ван Лироп, представитель Евроюста]:

«Евроюст и Европол поддержали эту операцию. Мы считаем, что это одна из крупнейших, если не самая крупная операция, направленная против нелегальных перевозчиков людей».

Нелегальные мигранты уже давно используют маршрут через Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Многие стремятся попасть в эту страну, поскольку, опираясь на слухи, считают, что там легче получить статус беженца или найти работу, не имея при этом документов.

По официальным данным, в прошлом году из Франции в Великобританию перебрались более 28 тысяч мигрантов. При этом десятки людей погибли, переплывая Ла-Манш. Британские власти намерены остановить поток нелегальных мигрантов.

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