В Германии 101-летнего экс-охранника концлагеря приговорили к тюрьме

В Германии завершился судебный процесс над бывшим эсэсовцем, которому сейчас 101 год. Мужчину зовут Йозеф. С..

В Германии завершился судебный процесс над бывшим эсэсовцем, которому сейчас 101 год. Мужчину зовут Йозеф. С 42-го по 45-й годы он служил охранником нацистского концлагеря «Заксенхаузен».

Суд Нойруппина в земле Бранденбург признал мужчину виновным в сознательном и добровольном пособничестве убийству трёх с половиной тысяч заключённых. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.

Изначально подсудимый отрицал и то, что служил охранником, и даже то, что надевал нацистскую форму.

[Ирис ле Клайре, пресс-секретарь суда]:

«Суд убедился, что обвиняемый три года работал охранником в концлагере «Заксенхаузен». Своей деятельностью он способствовал совершённым там убийствам. Он знал о них, поэтому должен быть наказан».

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В роли истцов выступили родственники бывших узников «Заксенхаузена».

[Лили Грумбах, истец]:

«Сегодня здесь самым важным стало то, что вина этого человека доказана».

Адвокат бывшего эсэсовца намерен обжаловать приговор.

Концлагерь «Заксенхаузен» был создан в 36-м году. Там содержали в основном политических заключённых со всей Европы, советских военнопленных и некоторых евреев.

В концлагере были место для публичной казни, здание для массовых убийств, газовая камера и больничный барак, где проводили медицинские эксперименты над людьми. В его застенках было убито 100 тысяч человек. Там также готовили охранников для других концлагерей.

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