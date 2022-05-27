Экс-президента Молдовы Игоря Додона арестовали на 30 суток

Экс-президент Молдовы Игорь Додон проведёт под домашним арестом ближайшие 30 суток. Суд Кишинёва принял такое решение,..
Дата загрузки: 2022-05-27
Додона подозревают в коррупции, получении взяток и госизмене. На днях в его доме провели обыск, а самого экс-президента задержали на 72 часа.
Причиной для возбуждения дела стала видеозапись 2019 года, где бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк передаёт Додону чёрный пакет, предположительно с деньгами. Это было за несколько дней до того, как Додон покинул пост президента.
Бывший глава Республики заявляет, что его преследуют нынешние власти.
[Игорь Додон, экс-президент Молдовы]:
«Я считаю это дело политическим. Его возбудили по указанию президента Майи Санду. Она сразу после вступления в должность в декабре 2020 года потребовала, чтобы Генеральный прокурор возбудил против меня уголовное дело и посадил меня в тюрьму».
Правительство Молдовы полностью отрицает вмешательство в этот процесс.
Решением суда остался недоволен не только экс-президент, но и прокуратура. Она требовала поместить Додона под обычный арест, а не домашний.
[Петре Ярмалюк, прокурор]:
«Суд частично удовлетворил наши требования. Мы будем обжаловать это решение, которое считаем необоснованным, поскольку доказательства не были оценены должным образом».
Додон занимал пост президента с декабря 2016 года по декабрь 2020-го. За этот период Конституционный суд Молдовы шесть раз временно отстранял его от исполнения своих обязанностей. Причиной было то, что он отклонял кандидатуры членов правительства, предложенные премьер-министром, а также отказывался подписывать некоторые законы.
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