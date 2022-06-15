Бразильская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к исчезновению британского журналиста и его коллеги. Задержанного зовут..

В Бразилии задержали двух подозреваемых по делу о пропавшем журналисте

Бразильская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к исчезновению британского журналиста и его коллеги.

Задержанного зовут Осеней до Коста де Оливейра. На прошлой неделе задержали его брата Амарильду. Мужчины живут в деревне Сан-Габриэль, где последний раз видели Дома Филлипса и Бруну Перейру. По словам свидетелей, Амарильду и ещё четверо человек преследовали журналиста и его спутника на лодке.

В ней нашли следы крови, образцы взяли на экспертизу. Результата ждут на этой неделе. Несколько дней назад также был найден рюкзак с вещами и ноутбуком, привязанный к дереву в лесу. Вещи принадлежали пропавшим мужчинам.

Также ранее правоохранители сообщили, что нашли в реке человеческие останки. Однако позже они опровергли информацию о том, что эти останки могут принадлежать Филлипсу и Перейре.

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Между тем территория, которую ещё предстоит обыскать, сокращается. Поэтому в полиции говорят, что поиски близятся к завершению.

Журналиста-фрилансера Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруну Перейру последний раз видели 5 июня. Они пропали в одном из самых отдалённых районов джунглей недалеко от границы с Перу и Колумбией. Там собирали информацию для новой книги о бразильских коренных народах.

В этой местности живёт самое большое в мире число аборигенов. При этом коренные жители жалуются, что в джунглях их тревожат нелегальные лесозаготовители, шахтёры и охотники, а также банды наркоторговцев.

Исчезновение Филлипса и Перейры привлекло внимание международной общественности.

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