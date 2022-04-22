Экс-президента Гондураса экстрадировали в США, чтобы предъявить обвинения

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес экстрадирован в США для предъявления обвинений. Их озвучил генеральный прокурор США..
Дата загрузки: 2022-04-22
[Меррик Гарланд, генеральный прокурор США]:
«Эрнандеса обвиняют в участии в коррупционном и преступном сговоре по незаконному обороту наркотиков с целью ввоза тонн кокаина в Соединённые Штаты с 2004 по 2022 год».
По его словам, Эрнандес злоупотреблял своим положением президента, чтобы управлять страной как наркогосударством. Так, он получил миллионы долларов от нескольких наркокартелей, в том числе от мексиканского «Синалоа», который возглавлял печально известный «Эль Чапо».
В обмен на это Эрнандес и другие официальные лица Гондураса предоставили наркоторговцам защиту от преследования и арестов, доступ к правоохранительным органам и военной информации и защитили их от экстрадиции в Соединённые Штаты.
В рамках расследования было осуждено много гондурасских торговцев наркотиками, которые несут ответственность за ввоз более 100 тонн запрещённых веществ в США, а также десятки убийств.
Эрнандес, бывший союзник Вашингтона, руководил Гондурасом на посту президента с 2014 по январь 2022 года. Его экстрадировали на борту самолета Бюро по борьбе с наркотиками США.
А задержала его полиция Гондураса ещё в середине февраля по запросу США. В марте Верховный суд страны одобрил его экстрадицию.
Он категорически отвергает все обвинения и утверждает, что пойманные торговцы оклеветали его, пытаясь отомстить и смягчить приговоры. Ранее он называл себя яростным противником незаконного оборота наркотиков.
Его младший брат Тони Эрнандес – бывший депутат. В марте 2021 года его приговорили к пожизненному заключению в США тоже за участие в незаконном наркотрафике.
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