Экс-президента Гондураса экстрадировали в США, чтобы предъявить обвинения

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес экстрадирован в США для предъявления обвинений. Их озвучил генеральный прокурор США..

[Меррик Гарланд, генеральный прокурор США]:

«Эрнандеса обвиняют в участии в коррупционном и преступном сговоре по незаконному обороту наркотиков с целью ввоза тонн кокаина в Соединённые Штаты с 2004 по 2022 год».

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес экстрадирован в США для предъявления обвинений. Их озвучил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По его словам, Эрнандес злоупотреблял своим положением президента, чтобы управлять страной как наркогосударством. Так, он получил миллионы долларов от нескольких наркокартелей, в том числе от мексиканского «Синалоа», который возглавлял печально известный «Эль Чапо».

В обмен на это Эрнандес и другие официальные лица Гондураса предоставили наркоторговцам защиту от преследования и арестов, доступ к правоохранительным органам и военной информации и защитили их от экстрадиции в Соединённые Штаты.

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В рамках расследования было осуждено много гондурасских торговцев наркотиками, которые несут ответственность за ввоз более 100 тонн запрещённых веществ в США, а также десятки убийств.

Эрнандес, бывший союзник Вашингтона, руководил Гондурасом на посту президента с 2014 по январь 2022 года. Его экстрадировали на борту самолета Бюро по борьбе с наркотиками США.

А задержала его полиция Гондураса ещё в середине февраля по запросу США. В марте Верховный суд страны одобрил его экстрадицию.

Он категорически отвергает все обвинения и утверждает, что пойманные торговцы оклеветали его, пытаясь отомстить и смягчить приговоры. Ранее он называл себя яростным противником незаконного оборота наркотиков.

Его младший брат Тони Эрнандес – бывший депутат. В марте 2021 года его приговорили к пожизненному заключению в США тоже за участие в незаконном наркотрафике.

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