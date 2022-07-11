Убийство экс-премьера Японии: нападавший раскрыл свои мотивы

Мужчина, которого арестовали за убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ, раскрыл свои мотивы. 41-летний Тэцуя Ямагами в..

Мужчина, которого арестовали за убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ, раскрыл свои мотивы. 41-летний Тэцуя Ямагами в пятницу приблизился к политику в западном городе Нара, когда тот выступал с предвыборной речью. Он выстрелил у него два раза из самодельного 40-сантиметрового оружия, обмотанного чёрным скотчем. В итоге Абэ скончался в больнице.

Ямагами был безработным. До 2005 три года служил в силах самообороны ВМС. Он заявил, что решил убить экс-премьера, поскольку тот был связан с религиозной организацией, разорившей его семью. Мужчина отметил, что сначала пытался совершить покушение на лидера этой организации. Однако это оказалось сложно. Тогда он изменил цель. Кроме того, Ямагами сказал, что изначально пытался сделать бомбу.

К резиденции Синдзо Абэ в Токио приходят люди, чтобы помолиться и возложить цветы. Погибший служил премьером Японии дважды и занимал этот пост дольше всех в истории страны – около девяти лет.

[жительница Токио]:

«Я действительно потрясена. Думала, Абэ продолжит свои усилия, чтобы сделать страну лучше».

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Тем временем японцы в воскресенье отправились на избирательные участки, чтобы выбрать новых членов верхней палаты парламента. Как ожидается, коалиционное правительство правящего премьера Фумио Кисиды наберёт большинство. Премьер является протеже Абэ.

Верхняя палата парламента Японии – менее влиятельный законодательный орган, чем нижняя. Выборы в неё обычно рассматривают как своего рода референдум для действующей власти.

Между тем, лидеры и простые граждане многих стран продолжают выражать соболезнования в связи с гибелью экс-премьера. А Сиднейскую оперу подсветили в цвет японского флага.

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