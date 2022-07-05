Женщина обнаружила в салате крошечного гостя и спасла его

Бекки Гарфинкель попросила мужа купить на ужин салат. Он купил запакованную смесь зелени в местном магазине. Внутри их ждал сюрприз.



«Муж положил салат в сито, промыл в дуршлаге, затем положил туда лук и заправку, высыпал в большую миску, а потом разложил по тарелкам», – вспоминает Бекки.

Когда Бекки с мужем ужинали, женщина вдруг закричала: «В моём салате лягушка!» Муж рассмотрел находку поближе и сказал, что, вероятно, – это древесная лягушка.

Она была размером с десятицентовую монету и казалась едва живой. Муж Бекки осторожно нажал пальцем на грудь лягушки, и та задышала. У Бекки был большой пустующий аквариум, теперь он стал домом для малыша.

Женщина выяснила, что салат с сюрпризом привезли из более влажной части Калифорнии, чем там, где они живут. «У нас стоит жара, если выпустить лягушонка на улицу, он погибнет». «Ему столько пришлось пережить!», – добавила она.