Как в Африке спасают редких обезьян-колобусов

Жизнь африканских обезьян-колобусов становится всё сложнее. Они живут высоко на деревьях и редко спускаются на землю...

Жизнь африканских обезьян-колобусов становится всё сложнее. Они живут высоко на деревьях и редко спускаются на землю. Но, как говорят природозащитники, если лесного покрова будет меньше, им придётся искать пропитание внизу.

Колобусов ещё называют гверецами. В Кении водятся два их подвида. И, как говорят природозащитники, их популяции продолжают сокращаться.

Одна из причин – рост городов и строительство туристических баз.

[Сьюзан Роуз Майнги, природозащитница]:

«Они не могут перемещаться или находить пищу. Они оказались в изолированных группах. Межгруппового скрещивания не происходит. В этом случае всё идёт к полному исчезновению».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Природозащтники говорят, что гверец в Кении осталось от трёх до пяти тысяч. И в некоторых лесных зонах их больше не найти.

Также яркий мех приматов сделал их привлекательной добычей для охотников.

[Сьюзан Роуз Майнги, природозащитница]:

«Это в основном связано с чрезмерной охотой на этот вид из-за их красивой чёрно-белого меха. Их шкурки использовались в традиционных ритуалах. Это был символ власти».

Ещё одну опасность таят электропровода. Некоторые обезьяны перебираются по ним через оживлённые трассы.

Природоохранные организаци пытаются спасти обезьян от такой трагической гибели. Однако проблему изоляции проводов решить быстро пока не получается.

Короткая ссылка на эту страницу: