Енот возвращается к женщине, которая его спасла

Крошечного енота Руки нашли у дороги и отвезли в местный приют для диких животных. Но свободных мест не было, и малыша предложили оставить в лесу или усыпить.

Спасатель дикий животных Никки не могла взять малыша себе и отвезла его маме. Енота назвали Руки. Женщина стала о нём заботиться: брала на руки и выкармливала из бутылочки молоком. К концу лета малыш подрос и мог вернуться в дикую природу. Он стал уходить в лес, но каждый день возвращается в дом, где его вырастили.

«У моей мамы есть качели, где она любит сидеть. Енот приходит и заползает на качели, чтобы посидеть с ней рядом. Он любит обниматься. Потом ест и уходит в лес», –рассказала Никки.

Руки живёт на воле уже три года. После него женщина приютила много осиротевших детёнышей енотов. Все, выпущенные на волю, возвращаются к ней. Она их кормит и дарит им ласку.