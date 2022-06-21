Около 800 сирийских беженцев каждую неделю возвращаются в свою страну из Турции. Однако ситуация в стране..

Около 800 сирийцев каждую неделю возвращаются на родину из Турции

[Филипп Леклерк, представитель УВКБ ООН]:

«Уровень неопределенности в Сирии в наши дни не позволяет массово добровольно возвращаться».

Около 800 сирийских беженцев каждую неделю возвращаются в свою страну из Турции. Однако ситуация в стране пока не подходит для добровольного возврата на родину. Об этом сообщил представитель агентства ООН по делам беженцев.

В Турции проживает около трёх миллионов 700 тысяч сирийцев. Это самая большая группа беженцев в мире. Такой наплыв вызывает всё больше общественного недовольства. Теперь правительство разрабатывает план, как вернуть людей обратно.

Президент Тайип Эрдоган говорит, что на северо-западе Сирии возведут дешёвое жильё примерно для миллиона сирийцев. Однако в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев этот план не поддерживают.

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По мнению представителей агентства ООН, большинство сирийцев хотят остаться в Турции, поскольку условия там благоприятнее, чем в Сирии.

[Филипп Леклерк, представитель УВКБ ООН]:

«Естественно, люди считают, что их будущее – в Турции, а не в Сирии, учитывая очень небольшой прогресс, который мы наблюдаем».

Усугубляет ситуацию рост цен из-за прекращения поставок украинского зерна. Это угрожает продовольственной безопасности во всём мире, включая Афганистан, Ближний Восток и Африканский Рог.

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