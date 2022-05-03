Нечем дышать: в Дели неделю горит крупнейшая свалка

Жители Нью-Дели требуют от властей принять меры. На северо-западе индийской столицы уже неделю горит крупнейшая в..

Жители Нью-Дели требуют от властей принять меры. На северо-западе индийской столицы уже неделю горит крупнейшая в мегаполисе свалка мусора.

Пожарные работают, но толку мало – целиком потушить пожар пока так и не удалось. Жителям близлежащих районов уже просто нечем дышать.

Кроме того, из-за дыма закрылась местная школа. Родители многих учеников работают на этой свалке сборщиками мусора.

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Не пропусти самое интересное! Подписаться «В последние дни из-за этой горящей свалки у нас много проблем. Дым загрязняет воздух, в горле першит, глаза режет. Из-за загрязнения дымом закрывают школы. Власти должны сделать конкретные шаги, чтобы бедные люди, которые здесь живут, не страдали».

Почему свалка загорелась, неизвестно. Возможно, просто из-за летнего зноя. Такое здесь бывает по несколько раз в год.

Жара в Нью-Дели сейчас на грани невыносимой – в столице за 40. Синоптики предрекают, что в ближайшие дни в среднем будет плюс 44, причём пик жары ещё впереди. Вздохнуть свободнее можно будет только в июне, когда начнутся охлаждающие муссонные ливни.

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