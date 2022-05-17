Ирак накрыла восьмая песчаная буря за месяц

Оранжевый туман и видимость меньше 300 метров. Ирак снова накрыла сильнейшая песчаная буря. Уже восьмая за..

Оранжевый туман и видимость меньше 300 метров. Ирак снова накрыла сильнейшая песчаная буря. Уже восьмая за последний месяц.

В 18 провинциях объявили выходной день для сотрудников госучреждений. Исключение – только для работников экстренных служб. Также закрылись школы, а университетах отложили экзамены. Людям советуют без крайней нужды не выходить из дома, а на улице находиться в маске или респираторе.

Во время предыдущей бури в начале мая 5000 человек попали в больницы из-за проблем с дыханием. Один пациент скончался. В этот раз у людей также обостряются лёгочные заболевания. За медицинской помощью обратились 2000 человек.

[Ихсан Мавлуд, врач скорой помощи]:

«Последний месяц мы находимся в состоянии полной готовности. Мы оказали помощь всем пациентам с затруднённым дыханием».

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В стране также приостановили работу три воздушных гавани, в том числе и международный аэропорт в Багдаде.

Многие иракцы говорят, что на их памяти ещё не было таких сильных и частых песчаных бурь. Страна страдает от засухи, скудных осадков и опустынивания.

[житель Багдада]:

«Эти бури теперь бывают часто. Проходит три-четыре дня, и буря возвращается».

Специалисты считают, что ситуацию усложняют увеличение количества плотин, чрезмерное использование речной воды и вырубка лесов.

В апреле в Министерстве охраны окружающей среды Ирака предупредили, что в ближайшие два десятилетия количество песчаных бурь в стране может вырасти до 270 в год.

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