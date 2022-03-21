Газ выкачивает деньги из кошельков греков

Греки жалуются, что по ним больно ударило повышение цен на энергоносители. Власти обещают помощь, однако электроэнергия..
Дата загрузки: 2022-03-21
Оптовые цены на газ в Европе в прошлом году выросли более чем на 300%. Потом из-за санкций в отношении России стало ещё хуже. Бензин и дизель во многих странах ЕС подорожали до рекордного уровня.
Так, на АЗС в Греции бензин стоит больше двух евро за литр.
[Панагиотис Вавлиос, госслужащий]:
«Цены на топливо сейчас мне кажутся высокими, и они действительно напрягают всех нас».
[Мария Загка, глава Ассоциации владельцев АЗС]:
«Клиенты ушли. Они больше не пользуются машинами, а ездят на работу на автобусах или метро».
А цены на продукты питания с сентября выросли на 40%.
[Толис Анастасиос, владелец пекарни]:
«Мы только что открыли новый магазин, и расход электроэнергии увеличился. Если раньше это было 1000 евро, то теперь 2500 евро. Это слишком много для бизнеса».
Премьер-министр Кириакос Мицотакис говорит, что Греция потратит еще миллиард 100 миллионов евро на субсидии на электроэнергию, ежемесячные скидки на топливо и финансовую помощь уязвимым группам и водителям такси.
[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:
«Огромный энергетический кризис с беспрецедентным ростом цен. Это угрожает процветанию всего общества».
Мицотакис в ближайшее время обсудит энергетические вопросы с премьер-министрами Италии, Португалии и Испании.
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