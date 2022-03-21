Газ выкачивает деньги из кошельков греков

Греки жалуются, что по ним больно ударило повышение цен на энергоносители. Власти обещают помощь, однако электроэнергия..

Греки жалуются, что по ним больно ударило повышение цен на энергоносители. Власти обещают помощь, однако электроэнергия продолжает дорожать. Заправиться тоже всё сложнее.

Оптовые цены на газ в Европе в прошлом году выросли более чем на 300%. Потом из-за санкций в отношении России стало ещё хуже. Бензин и дизель во многих странах ЕС подорожали до рекордного уровня.

Так, на АЗС в Греции бензин стоит больше двух евро за литр.

[Панагиотис Вавлиос, госслужащий]:

«Цены на топливо сейчас мне кажутся высокими, и они действительно напрягают всех нас». [Мария Загка, глава Ассоциации владельцев АЗС]:

«Клиенты ушли. Они больше не пользуются машинами, а ездят на работу на автобусах или метро».

А цены на продукты питания с сентября выросли на 40%.

[Толис Анастасиос, владелец пекарни]:

«Мы только что открыли новый магазин, и расход электроэнергии увеличился. Если раньше это было 1000 евро, то теперь 2500 евро. Это слишком много для бизнеса».

Премьер-министр Кириакос Мицотакис говорит, что Греция потратит еще миллиард 100 миллионов евро на субсидии на электроэнергию, ежемесячные скидки на топливо и финансовую помощь уязвимым группам и водителям такси.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Огромный энергетический кризис с беспрецедентным ростом цен. Это угрожает процветанию всего общества».

Мицотакис в ближайшее время обсудит энергетические вопросы с премьер-министрами Италии, Португалии и Испании.

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