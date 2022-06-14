Запас Пропавший пёс встретился с хозяином спустя четыре года. Трогательное видео

Канадец Майк Плас взял Джека, когда тот был щенком. Когда пёс подрос, он повсюду сопровождал хозяина: ходил с ним на рыбалку и на работу. Однажды мужчина поехал к отцу и привязал четырёхлетнего Джека возле дома.

Когда Майк вернулся, собаки не было. Майк везде расклеил объявления, писал их в социальных сетях, спрашивал о собаке у людей. Он объездил все улицы в районе в надежде найти четвероного друга. Но безуспешно.

Спустя четыре года Майку позвонили по телефону из приюта и сообщили, что кто-то привёл собаку-метиса с чертами внешности хаски и овчарки. Водитель нашёл пса у дороги и привёз в приют. Джек чипирован, поэтому смогли найти хозяина.

Майк поехал за Джеком в соседнюю провинцию. Встреча произошла в коридоре приюта. Джек сразу узнал хозяина. Пёс скулил, облизывал лицо Майка и радостно вилял хвостом.

«Никогда не теряйте надежду. Я верил, что он найдётся. После четырёх лет разлуки его обнаружили в другой провинции. Теперь мы снова вместе», – написал Майк на своей страничке в соцсетях.

Майк говорит, что благодарен всем, кто помог вернуть Джека домой. Смотрите встречу Джека с хозяином.