История про то, как козёл и петух спасали курицу

Фермер Яп Бетс из Нидерландов услышав шум во дворе, вышел на крыльцо дома. Мужчина увидел, что петух и козёл защищают курицу от ястреба.
Благодаря камере наблюдения фермер узнал, как всё произошло. Ястреб-тетеревятник спикировал на курицу, и полетели перья. Почти сразу же один петух бросился на помощь домашней птице. К нему присоединился козёл Бруин. Фермер говорит, что курица отделалась лёгкими травмами. Её отбили от пернатого хищника за 17 секунд. Смотрите видео!
Фермер рассказал, что за последние семь лет хищные птицы трижды нападали на куриц. В других случаях их помогали спасать индейки и козы. Яп гордится своими животными, которые выступают в роли спасателей.