Маленькая обезьянка Авни жила на ферме в Индии. Однажды её ударило током, и она получила ожоги. Хозяева не стали обращаться к ветеринару, а просто решили от неё избавиться.
О происшествии узнали спасатели. Они отвезли Авни в приют. Обезьянка не только обгорела, но, как выяснилось, её пытались отравить. Кроме того, одну лапу пришлось ампутировать. Через несколько месяцев Авни вылечили, но животное было в депрессии. Обезьянка сидела в клетке, не играла с другими животными и плохо ела.
Однажды в её жизни появилась кошка Билло. Один из волонтёров вспоминает: «Кошка сидела с ней в клетке, и Авни вцепилась в её лапу, как в руку родной мамы». С тех пор Билло и Авни – неразлучные друзья. Маленькая обезьянка полностью восстановилась благодаря кошке.
Как кошка спасла обезьянку от депрессии
Маленькая обезьянка Авни жила на ферме в Индии. Однажды её ударило током, и она получила ожоги. Хозяева не стали обращаться к ветеринару, а просто решили от неё избавиться.