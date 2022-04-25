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Как кошка спасла обезьянку от депрессии

Как кошка спасла обезьянку от депрессии
Как кошка спасла обезьянку от депрессии

Маленькая обезьянка Авни жила на ферме в Индии. Однажды её ударило током, и она получила ожоги. Хозяева не стали обращаться к ветеринару, а просто решили от неё избавиться.

О происшествии узнали спасатели. Они отвезли Авни в приют. Обезьянка не только обгорела, но, как выяснилось, её пытались отравить. Кроме того, одну лапу пришлось ампутировать. Через несколько месяцев Авни вылечили, но животное было в депрессии. Обезьянка сидела в клетке, не играла с другими животными и плохо ела.


Однажды в её жизни появилась кошка Билло. Один из волонтёров вспоминает: «Кошка сидела с ней в клетке, и Авни вцепилась в её лапу, как в руку родной мамы». С тех пор Билло и Авни – неразлучные друзья. Маленькая обезьянка полностью восстановилась благодаря кошке.

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