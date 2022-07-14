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Телеканал NTD

Собака спасла мальчика во время наводнения

Собака спасла мальчика во время наводнения
Собака спасла мальчика во время наводнения

Эта история произошла во время разрушительного наводнения в штате Теннеси в 2021 году. Спасатели искали людей и обнаружили мальчика и собаку рядом с ним.

Позже ребёнок рассказал, что держался за столб, когда пёс спустился к воде и поплыл к нему. Собака находилась рядом, пока к ним не подошла спасательная лодка.


Во время осмотра врача у ребёнка обнаружили только царапины. Пёс тоже был цел. Хозяйка пса, которого зовут Купер, нашла его в ветлечебнице. Узнав о случившемся, женщина расплакалась.

«Нет ничего удивительного в том, что он помог человеку в беде. Он всегда морально поддерживает и меня, и моего отца, когда у нас трудности. Обычно Купер подходит и садится рядом», – рассказала женщина.

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