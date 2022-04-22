Палочки – усилители вкуса разработали в Японии

Эти палочки для еды могут сделать пищу вкуснее. Сейчас их тестируют в Японии. С помощью электростимуляции..
Дата загрузки: 2022-04-23
Их совместно разработали профессор Хомэи Миясита и японский производитель напитков Kirin Holdings. Их цель – помочь тем, кто по состоянию здоровья вынужден есть пресную пищу.
[Хомэй Миясита, эксперт в области технологий]:
«Внутри есть компьютер. Он использует электричество, чтобы поглощать ионы натрия в пище, которую вы едите. В результате мы можем усилить солёный вкус в полтора раза».
Сейчас проводят испытания на людях, которые сидят на низкосолевой диете.
[Тосиаки Хёдо, житель Японии]:
«У блюда такой же насыщенный вкус, как у обычного мисо-супа».
Как показывают исследования, японцы едят слишком много соли. На одного человека в среднем приходится около 10 граммов в день. Это в два раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
[Аи Сато, разработчица]:
«Наша компания хочет внести вклад в здоровое питание и принести радость от вкусной еды. Мы считаем, что наша технология может помочь больным людям есть вкусную пищу».
Сейчас исследователи совершенствуют свои палочки. В серийное производство их планируют выпустить в следующем году.
Короткая ссылка на эту страницу: