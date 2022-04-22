Палочки – усилители вкуса разработали в Японии

Эти палочки для еды могут сделать пищу вкуснее. Сейчас их тестируют в Японии. С помощью электростимуляции..

Эти палочки для еды могут сделать пищу вкуснее. Сейчас их тестируют в Японии. С помощью электростимуляции они работают как усилители вкуса.

Их совместно разработали профессор Хомэи Миясита и японский производитель напитков Kirin Holdings. Их цель – помочь тем, кто по состоянию здоровья вынужден есть пресную пищу.

[Хомэй Миясита, эксперт в области технологий]:

«Внутри есть компьютер. Он использует электричество, чтобы поглощать ионы натрия в пище, которую вы едите. В результате мы можем усилить солёный вкус в полтора раза».

Сейчас проводят испытания на людях, которые сидят на низкосолевой диете.

[Тосиаки Хёдо, житель Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Как показывают исследования, японцы едят слишком много соли. На одного человека в среднем приходится около 10 граммов в день. Это в два раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

[Аи Сато, разработчица]:

«Наша компания хочет внести вклад в здоровое питание и принести радость от вкусной еды. Мы считаем, что наша технология может помочь больным людям есть вкусную пищу».

Сейчас исследователи совершенствуют свои палочки. В серийное производство их планируют выпустить в следующем году.

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