Робот помогает находить суперводоросли, которые заменят еду и пластик

Этот робот помогает адаптироваться к изменению климата. Его задача – сканировать образцы водорослей и анализировать их..

Этот робот помогает адаптироваться к изменению климата. Его задача – сканировать образцы водорослей и анализировать их свойства. Некоторые их виды могут поглощать CO2 из атмосферы.

Исследования проводят учёные из Сиднейского технологического университета. Они хотят найти так называемые суперводоросли, которые также можно использовать в промышленности. Из них можно будет производить волокна для ткани, биопластик для стройматериалов и ресурсы для пищевой промышленности.

В итоге CO2, поглощаемый растениями, будет задерживаться внутри продуктов на много лет.

[Питер Ральф, биолог]:

«Мы можем помещать СО2 в строительные продукты, в панели для стен, ковры, различные материалы, которые будут удерживать CO2 от попадания в атмосферу на десятилетия. Это наше будущее».

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Отбирает водоросли специальный аппарат. Он работает намного быстрее, чем человек. Если раньше для определения особенностей одного штамма водорослей требовалось около шести месяцев ручной работы, то теперь нужна всего неделя.

[Эдди Кастович, разработчик]:

«Этот робот позади нас выполняет годовой объём работы 20 учёных. От простейших типовых задач до сложной творческой научной работы».

Система состоит из ёмкостей, где созданы идеальные условия для размножения водорослей. Между ними двигается запрограммированный робот-манипулятор, который берёт образцы и делает анализ. Затем полученные результаты исследуют учёные.

[Питер Ральф, биолог]:

«Компаниям в разных сферах требуется до шести месяцев, чтобы найти нужный вид водорослей. А мы сможем делать это быстрее».

Крошечные водные растения могут улавливать CO2 в 40 раз эффективнее, чем деревья.

Учёные уверены, что в будущем из водорослей можно будет делать пластик, стройматериалы, медикаменты и пищу для людей и животных.

К слову, 8 июня отмечают Всемирный день океанов.

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