Танцующий Илон Маск передал водителям первые Tesla, сделанные в Европе

Илон Маск станцевал возле электромобилей Tesla. Они первые, сделанные в Европе. На заводе в немецком Грюнхайде..

Илон Маск станцевал возле электромобилей Tesla. Они первые, сделанные в Европе. На заводе в немецком Грюнхайде с конвейера сошли 30 новеньких Tesla Model Y Performance. Маск лично передал их покупателям.

Завод начал производство всего через два года после того, как было объявлено о его строительстве. Правда, открыться он должен был восемь месяцев назад. Помешали затянувшееся лицензирование и другие проблемы.

[Илон Маск, председатель компании Tesla]:«Tesla позаботится о том, чтобы завод стал драгоценным камнем для региона, для Германии, для Европы и для всего мира. Каждый наш автомобиль станет ещё одним шагом в направлении экологичного энергетического будущего».

Завод в Грюнхайде рассчитан на 12 тысяч рабочих мест. Пока наняли 3500 сотрудников.

[Олаф Шольц, канцлер Германии]:«Построить автомобильный завод в нашей стране – правильное решение. Это также признак прогресса (автомобильной) промышленности».

Впрочем, мероприятие получилось не совсем праздничным. Вскоре после его завершения проезд рядом с заводом заблокировали протестующие. Активисты-экологи выступают с протестом уже не первый раз. По их мнению, завод будет потреблять слишком много воды, что навредит природе.

К слову, местные власти выдали разрешение на работу завода при условии, что будут соблюдаться все экологические нормы.

Новое предприятие рассчитано на производство 500 тысяч машин в год. Американской компании придётся конкурировать за покупателей с концерном Volkswagen. Сейчас он занимает 25% европейского рынка электромобилей. Tesla – в два раза меньше.

Маск обещает наращивать производство, но говорит, что на это нужно время.

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