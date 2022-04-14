Электромобили – лейтмотив автосалона в Нью-Йорке

Электромобили вновь стараются занять центральную позицию на международном автосалоне в Нью-Йорке. Мало какие именитые бренды ещё..

[Мика Муцио, аналитик компании Cox Automotive]:

«Если вы прогуляетесь здесь, то увидите, что у Hyundai есть целая испытательная трасса для их нового электромобиля IONIQ 5. Электрификация – сейчас самая горячая тенденция».

Электромобили вновь стараются занять центральную позицию на международном автосалоне в Нью-Йорке. Мало какие именитые бренды ещё не встали на путь электрификации. Концепты электрокаров строят и мелкие стартапы.

К электрическим технологиям повернулся и американский бренд Chrysler. На мотор-шоу он представил концепт-кар Airflow Graphite. Обещают, что запас хода будет достигать 650 километров.

[Мика Муцио, аналитик компании Cox Automotive]:

«Chrysler заинтересован в производстве электромобилей, но придётся немного подождать. Модель выпустят не раньше 2025 года».

Alfa Romeo привезла гибридный паркетник. На электротяге он может проехать 50 километров без подзарядки. В другое время будет работать двухлитровый двигатель с турбонаддувом. В продажу поступит в следующем году.

А это творение калифорнийского стартапа. Передний багажник электрокара занят мощным компьютером. С ним во время поездки можно полноценно работать в Интернете или играть в компьютерные игры.

[Мика Муцио, аналитик компании Cox Automotive]:

«Важно ли это для покупателей автомобилей или это просто приманка для инвесторов, ещё предстоит выяснить. Очевидно то, что очень сложно построить автомобиль и продать его людям. Но очень легко создать концепт и вызвать шумиху».

В США интерес к электромобилям растёт. В марте по сравнению с январём он увеличился почти на 70%. По мнению аналитиков, это обусловлено подорожанием бензина.

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