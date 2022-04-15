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Телеканал NTD

Илон Маск предложил купить Twitter

Илон Маск предложил купить Twitter

Миллиардер Илон Маск предложил купить Twitter примерно за 41 миллиард долларов наличными. Ранее он неоднократно критиковал..

Дата загрузки: 2022-04-15

Илон Маск предложил купить Twitter
Миллиардер Илон Маск предложил купить Twitter примерно за 41 миллиард долларов наличными. Ранее он неоднократно критиковал соцсеть за отсутствие прозрачности и свободы слова. Теперь, по его словам, Twitter можно изменить, но для этого он должен попасть в частные руки.

Ранее Маск отклонил предложение присоединиться к совету директоров Twitter, поскольку это ограничило бы его долю в пределах 15%. А до этого стало известно, что он приобрёл самое большое количество акций соцсети – 9,2%. Сейчас он крупнейший внешний акционер компании.

Маск предложил заплатить за каждую новую акцию около 54 долларов. В настоящее время в обращении их находится более 763 миллионов.

В письме председателю Twitter Брету Тейлору Маск написал, что это его «лучшее и последнее предложение».

Он также отметил, что, если его не примут, ему придётся пересмотреть свою позицию акционера.

Руководство Twitter пока предложение не прокомментировало.

На странице в соцсети у Илона Маска более 80 миллионов подписчиков. На платформе он делал несколько громких заявлений, например, объявил о частной сделке Tesla. Он также говорил, что хочет превратить Twitter в место для свободного выражения мнений во всём мире.
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