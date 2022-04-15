Миллиардер Илон Маск предложил купить Twitter примерно за 41 миллиард долларов наличными. Ранее он неоднократно критиковал..
Дата загрузки: 2022-04-15
Ранее Маск отклонил предложение присоединиться к совету директоров Twitter, поскольку это ограничило бы его долю в пределах 15%. А до этого стало известно, что он приобрёл самое большое количество акций соцсети – 9,2%. Сейчас он крупнейший внешний акционер компании.
Маск предложил заплатить за каждую новую акцию около 54 долларов. В настоящее время в обращении их находится более 763 миллионов.
В письме председателю Twitter Брету Тейлору Маск написал, что это его «лучшее и последнее предложение».
Он также отметил, что, если его не примут, ему придётся пересмотреть свою позицию акционера.
Руководство Twitter пока предложение не прокомментировало.
На странице в соцсети у Илона Маска более 80 миллионов подписчиков. На платформе он делал несколько громких заявлений, например, объявил о частной сделке Tesla. Он также говорил, что хочет превратить Twitter в место для свободного выражения мнений во всём мире.
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