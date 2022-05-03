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Илон Маск пришёл на Met Gala с мамой

Илон Маск пришёл на Met Gala с мамой

В Нью-Йорке проходит Met Gala. На красной дорожке – самые большие знаменитости мира кино, музыки, бизнеса,..

Дата загрузки: 2022-05-03

Илон Маск пришёл на Met Gala с мамой
В Нью-Йорке проходит Met Gala. На красной дорожке – самые большие знаменитости мира кино, музыки, бизнеса, технологий и других сфер.

Пришёл и генеральный директор Tesla Илон Маск. Недавно он подписал сделку о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, благодаря чему появился во всех заголовках.

Даже здесь, на мероприятии, которое посвящено костюму, все вопросы ему задают о реформах популярной соцсети. Маск обещает избавить её от троллей и ботов.

  • [Илон Маск, основатель Tesla]:

    «Я хочу создать сервис, в котором будет вся Америка, и который будет помогать простому общению между людьми, обмену идеями, контентом и творческими вещами, будь то тексты, видео или подкасты. Там должно быть много людей, а не маленький процент».

Но кто же его таинственная спутница?

[Илон Маск, основатель Tesla]:
«Это моя мать Мэй».

[Мэй Маск, мать Илона Маска]:
«Я попросила его прийти и привести меня».

Met Ball – ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея.

В этот раз оно проходит через восемь месяцев после прошлогоднего, поскольку сроки сдвинулись из-за пандемии. Гостям задали тему – «позолоченный гламур».

Мероприятие доступно только по приглашениям. Оно знаменует открытие ежегодной выставки моды. В этом году её лозунг – «В Америке: поэзия моды».
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