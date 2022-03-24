Почему случай рождения тройни оказался 1 на 200 миллионов

Британка Джина Дьюдни на 13 неделе беременности пошла с мужем на УЗИ. «Я была просто потрясена. Мы оба не могли поверить в то, что видим на экране три головы», – вспоминает женщина.

Врачи сказали, что у тройни одна плацента, и вероятность такого случая составляет 1 к 200 миллионам. Поскольку у детей была общая плацента, им приходилось делиться питательными веществами. Это создало риск неполноценного развития тройни во время беременности.

Врачи планировали сделать Джине кесарево сечение на 38 неделе беременности. Однако воды отошли на 31 неделе, и операцию провели раньше. Родились мальчики: Джимми, Дженсен и Джексон. Малыш Джексон родился в амниотическом мешке (обычно он разрывается во время родов) про таких новорождённых говорят: «родился в рубашке». Такой шанс выпадает одному ребёнку из 80 000 детей.

Поскольку малыши родились недоношенными, их перевезли в отделение интенсивной терапии для новорождённых. Через шесть недель их выписали, но они часто проходят осмотры врачей. Сейчас малышам шесть месяцев.

«Что интересно, они все одинаковые, ДНК у них одинаковая, но у них уже абсолютно разные характеры, – рассказала Джина. – Джимми – весельчак, он всегда смеётся. Дженсен – артист. Много болтает. А Джексон – самый спокойный; я называю его «малыш-йог»».

«Я видела, какой долгий путь они прошли: от пребывания в реанимации в инкубаторе и кормления с помощью трубок до улыбок и смеха. Это невероятное путешествие», –добавила она.