Адронный коллайдер запускают, чтобы найти тёмную материю

Большой адронный коллайдер снова запускают. Последние три года этот ускоритель заряженных частиц проходил техобслуживание и модернизацию...

[Ренде Стиренберг, сотрудник ЦЕРН]:

«Если посмотреть на ночное небо, то увидишь только 5% того, что там есть. А остальные 95% увидеть невозможно. Мы называем это тёмной материей. Надеемся, что сможем обнаружить следы её существования».

Большой адронный коллайдер снова запускают. Последние три года этот ускоритель заряженных частиц проходил техобслуживание и модернизацию. Теперь он готов к новым открытиям, в частности, к поиску так называемой тёмной материи.

Для этого учёные планируют резко увеличить количество столкновений и, следовательно, вероятность новых открытий.

Тем временем, 4 июля отметили 10-летнюю годовщину первого запуска коллайдера, произведённого при более низкой мощности. Тогда удалось доказать существование так называемой частицы Бога – бозона Хиггса. Она объясняет, как фундаментальная материя приобрела массу для формирования звёзд и планет.

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Исследователи говорят, что запустить коллайдер не так просто, как кажется.

[Ренде Стиренберг, сотрудник ЦЕРН]:

«К сожалению, всё начинается не с нажатия кнопки. Аппарат очень сложный, содержит тысячи магнитов. И не только магниты, но и лучевую аппаратуру, систему защиты и так далее».

Все эти системы нужно протестировать отдельно и убедиться, что всё работает.

[Ренде Стиренберг, сотрудник ЦЕРН]:

«Следующий этап – заставить всё работать как оркестр. Для того чтобы луч двигался, все эти магниты должны действовать определённым образом и в нужное время. Как оркестр. Все инструменты должны вступить вовремя, только тогда получится музыка».

Большой адронный коллайдер находится в тоннеле длиной почти 27 километров на границе Франции и Швейцарии. Это самая крупная экспериментальная установка в мире. Его построила Европейская организация по ядерным исследованиям.

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