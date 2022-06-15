Гонконг прощается со знаменитым плавучим рестораном

Легендарный плавучий ресторан Jumbo покидает гавань в Гонконге, где простоял почти полвека. За это время он..

Легендарный плавучий ресторан Jumbo покидает гавань в Гонконге, где простоял почти полвека. За это время он принял 30 миллионов гостей, включая таких знаменитостей, как британская королева Елизавета II и Том Круз.

Ресторан сделан в стиле китайского императорского дворца. Многие гонконгцы считали Jumbo одной из лучших достопримечательностей города.

[житель Гонконга]:

«Пик славы плавучего ресторана Jumbo пришёлся на 90-е годы. Здесь было много японских туристов, улицы были забиты припаркованными автомобилями, поскольку гости прибывали толпами». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Ресторан уплывает, и у людей возникает чувство потери. Причём не только у тех, кто живёт в этом районе, но и у всех жителей Гонконга».

Ресторан закрылся в 2020 году из-за пандемии. У компании-владельца не хватало средств на содержание огромного строения. Желающего выкупить ресторан не нашлось. Поэтому его решили отбуксировать в другую гавань, где место будет стоить дешевле.

При этом владелец не сообщает о новом местоположении Jumbo. И говорит, что вновь открытым его увидят нескоро.

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