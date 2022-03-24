Старшие школы для девочек в Афганистане не открылись

Старшие школы для девочек в Афганистане так и не открылись в намеченную дату. Запрещённая в России..

Старшие школы для девочек в Афганистане так и не открылись в намеченную дату. Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан» объявила, что классы выше шестого будут закрыты до тех пор, пока не разработают план, соответствующий исламским законам.

Для самих школьниц это стало огромным потрясением, ведь они с нетерпением ждали первого дня уроков.

[Хадиджа, школьница]:

«Работница школы приехала в слезах, взяла микрофон и сказала, что не может говорить. Мы все удивились, почему, ведь был такой радостный день, почему она плачет вместо того, чтобы приветствовать нас. А потом она сказала уходить из школы, потому что власти не разрешили девочкам учиться».

16-летняя Хадиджа, как и другие девочки, уже семь месяцев не ходит в школу. Перед первым днём всю ночь не спала. Вспоминает, что почувствовала, когда узнала плохую новость.

[Хадиджа, школьница]:

«Это был день скорби, очень грустный день, как будто потеряла близкого человека. Все плакали, девочки обнимались, плакали и прощались».

Теперь многие не верят, что школы для девочек когда-то откроют.

[Хадиджа, школьница]:

«Пусть было сложно, но я всё равно хотела быть врачом. Но теперь я ничего не могу сделать, моё будущее разрушено».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что решение группировки – это большое разочарование для всех, а также урон для страны в целом.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Генеральный секретарь говорит, что отказ в образовании не только нарушает права женщин и девочек на образование, но и ставит под угрозу будущее страны ввиду огромного вклада афганских женщин и девочек. Он настоятельно призывает талибов* безотлагательно открыть школы для всех учащихся».

В предыдущий раз талибы* правили Афганистаном с 1996 по 2001 год. Тогда женщинам и девочкам запрещали не только учиться, но и работать в большинстве профессий.

После того как в августе прошлого года «Талибан»* снова захватил власть, международное сообщество сделало образование для девочек ключевым требованием для любого будущего признания администрации.

Сама группировка утверждает, что решение не открывать школы для девочек связано с технической проблемой. Министерство образования якобы работает над стандартизированной униформой для учащихся по всей стране.

«Талибан» – движение, которое в России признано террористическим и запрещено

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