23 тонны мусора собрали на дне моря у берегов Итаки

Грандиозную уборку сделали на морском дне у берегов греческого острова Итака. Дайверы-волонтёры трудились две недели. За..

Грандиозную уборку сделали на морском дне у берегов греческого острова Итака. Дайверы-волонтёры трудились две недели. За это время они извлекли 23 с половиной тонны мусора.

Большая часть отходов была выброшена с рыбной фермы, которая уже закрылась. Дайверы подняли на поверхность оборудование, принадлежавшее предприятию, а также 25 больших рыболовных сетей. Их отправят на переработку на текстильную фабрику.

Сбор мусора организовали два благотворительных фонда. На помощь греческим дайверам прибыли коллеги из Великобритании, Нидерландов, Ливана и Венгрии. В сборе мусора участвовали и местные рыбаки.

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8 июня жители планеты отмечают Всемирный день океанов. Его в 2009 году учредила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы больше людей узнали о том, как деятельность человека вредит морской флоре и фауне.

По данным организации Healthy Seas, ежегодно в моря и океаны попадает 640 тысяч тонн приспособлений для ловли рыбы. Брошенные или потерянные сети становятся ловушкой для множества морских обитателей. Они запутываются и медленно погибают, либо получают травмы.

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