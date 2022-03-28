Учёные изучают грязный воздух на Аляске

Среди нетронутых белоснежных просторов Аляски кроется тёмная тайна: воздух здесь – один из самых грязных в..
Дата загрузки: 2022-03-28
Особенно плохая ситуация во втором по величине городе штата. Показатели здесь регулярно превышают стандарты, установленные Агентством по охране окружающей среды США для мелких частиц, твёрдых частиц и капель жидкости. Попадая в лёгкие, они могут вызывать проблемы со здоровьем и даже приводить к преждевременной смерти.
Теперь же исследовать проблему прибыла целая армия учёных. 50 экспертов из США и Европы ищут источники загрязнения, а также узнают, как вредные частицы взаимодействуют в тёмное и холодное время года.
[Билл Симпсон, руководитель проекта]:
«Для исследования мы выбрали Фэрбенкс, потому что это, к сожалению, одно из самых грязных мест в Соединённых Штатах».
На высоту более 350 метров запустили воздушный шар с целым набором датчиков. Они изучают состав атмосферы, причём делают это в вертикальном разрезе.
[Роман Погорский, участник исследования из Швейцарии]:
«Мы пытаемся понять, что происходит выше, поскольку данные, которые мы собираем внизу, не всегда показывают то, что происходит наверху».
Их исследование позволит лучше выбирать места для будущих заводов и электростанций. А их продолжают строить всё севернее, поскольку из-за потепления климата людям приходится переселяться в другие районы.
На Аляске слои тёплого воздуха перекрывают циркуляцию более холодного и грязного, не давая ему рассеиваться. Проблема не уникальна для американских штатов с холодным климатом.
В Фэрбенксе основные источники загрязнения – дровяные печи, а также выхлопные газы автомобилей и выбросы электростанций.
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