Пропажа британского журналиста: бразильская полиция исследует кровь в лодке

В деле об исчезнувшем в Бразилии британском журналисте появились зацепки. Полиция обнаружила следы крови в одной..

В деле об исчезнувшем в Бразилии британском журналисте появились зацепки. Полиция обнаружила следы крови в одной из рыбацких лодок. Теперь проверяют, чья это кровь: животного или человека.

Вообще вся эта история похожа на сюжет детективного фильма. Британец Дом Филлипс, работавший фрилансером на Guardian, Washington Post и другие издания, путешествовал по амазонским джунглям со своим бразильским коллегой.

Они писали книгу об изолированных коренных племенах. В Бразилии Дом прожил десять лет. Его напарник Бруну Перейра – сам представитель коренного народа и раньше работал в федеральном агентстве, которое курирует меньшинства.

То есть оба прекрасно ориентировались на местности и потеряться не могли. Однако пропали. В последний раз их видели в минувшие выходные глубоко в лесу.

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Владельца лодки, на которой обнаружили кровь, уже арестовали и предъявили ему обвинения в незаконном хранении оружия. Это Амарильду да Кошта – местный рыбак. Полиция говорит, что именно с ним в последний раз видели двух пропавших мужчин.

Однако сам да Кошта утверждает, что никого не видел. При этом его также обвиняют в незаконном вылове рыбы. Известно, что он работал на заказчика из соседнего Перу по кличке Колумбия.

И здесь следы обрываются.

Это дело неожиданно получило большой отклик по всему миру. Так, многие звёзды шоу-бизнеса и спорта, а также другие знаменитости обратились с призывом к правительству Бразилии активизировать поиски.

Жена журналиста тоже просит о помощи.

[Алессандра Сампайо, жена пропавшего журналиста]:

«Почему это произошло? Я просто не хочу, чтобы он и Бруну страдали. В джунглях много жестокости. Моё сердце разбито».

Сейчас джунгли прочёсывают военные и полиция. Задача непростая. Площадь амазонских лесов очень большая.

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