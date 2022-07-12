Пакистан топят сезонные ливни, жертв всё больше

Пакистан продолжают терзать наводнения, вызванные сезонными ливнями. За последний месяц по связанным с ними причинам в..

Пакистан продолжают терзать наводнения, вызванные сезонными ливнями. За последний месяц по связанным с ними причинам в стране погибло 147 человек. 88 из них – женщины и дети. Такие данные приводят власти.

В этом году осадков почти в два раза больше обычного. Ливни начались в середине июня, вызвав хаос в юго-западной провинции Белуджистан. Там с тех пор погибло 63 человека.

Это крупнейший город Пакистана, Карачи. Здесь дожди идут неделю. В низинах затоплены дома и магазины.

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Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нам сейчас нужны не машины, а лодки. Дороги затоплены почти по всему городу. Люди толкают свои машины по воде. Слава Богу, я и моя машина в порядке. Единственное, я должен был доехать до места за час, а теперь это займёт три часа. Власти спят – ничего не делают».

По всей стране ливни повредили дома, дороги, мосты и линии электропередачи. Прорвало восемь плотин. В провинции Синдх, где находится Карачи, погибло не менее 26 человек. Сильные дожди также обрушились на столицу Исламабад и восточную провинцию Пенджаб.

Сезон дождей длится в Пакистане с июля по сентябрь. Осадки очень важны для урожая. Они также наполняют водохранилища. Некоторые южные регионы с начала года страдали от засухи.

Напомним, худшие наводнения в Пакистане были в 2010 году. Тогда затопило пятую часть страны и пострадало 20 миллионов человек. Были уничтожены огромные площади посевов. Ущерб инфраструктуре оценили в миллиарды долларов.

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