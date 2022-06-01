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Канада хочет ввести «национальный мораторий» на продажу и покупку оружия

Канада хочет ввести «национальный мораторий» на продажу и покупку оружия

В Канаде могут ввести «национальный мораторий» на владение оружием. Соответствующий закон представило правительство Джастина Трюдо. Если..

Дата загрузки: 2022-06-01

Канада хочет ввести «национальный мораторий» на продажу и покупку оружия
В Канаде могут ввести «национальный мораторий» на владение оружием. Соответствующий закон представило правительство Джастина Трюдо. Если его примут, то он станет одним из самых жёстких в своём роде за последние 40 лет.

Документ подразумевает запрет на покупку, продажу, перепродажу и ввоз пистолетов. Также лицензий лишат лиц, применявших домашнее насилие.

Закон представили через неделю после массовой стрельбы в американском городе Ювалд штата Техас. Там погибло 19 детей.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:
«Мы также боремся с контрабандой и незаконным оборотом оружия, увеличивая максимальные уголовные наказания и предоставляя полиции больше инструментов для расследования. Кроме того, нужно модифицировать оружейные магазины, чтобы они не вмещали более пяти патронов».

Закон не коснётся профессиональных спортсменов, которые занимаются спортивной стрельбой, а также людей, предоставляющих охранные услуги.

При этом в магазинах могут запретить продажу детских игрушек, напоминающих настоящие пистолеты.

Владельцы оружейных магазинов недовольны законопроектом. Они призывают правительство сфокусироваться на незаконном обороте оружия.

[Мэтт Мендел, владелец оружейного магазина]:
«Думаю, что это пустая трата ресурсов, которые можно было бы направить, например, на борьбу с торговлей людьми. Вряд ли этот закон поможет решить проблему насилия в Канаде».

Два года назад в Канаде запретили продажу и использование более тысячи моделей штурмового оружия. Это произошло после массовой стрельбы в Новой Шотландии. При этом некоторые владельцы оружия оспаривают это решение в суде.
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