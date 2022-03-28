Мини-овцы всё больше покоряют сердца австралийцев

60 сантиметров роста, густая шерсть и любознательный нрав. Эти забавные мини-овечки принадлежат породе саутдаун. Их называют..

60 сантиметров роста, густая шерсть и любознательный нрав. Эти забавные мини-овечки принадлежат породе саутдаун. Их называют и миниатюрными саутдаунами, и староанглийскими овечками-куклами, и даже овцами с мордочками плюшевых медведей.

В мире всего четыре племенных завода по разведению этой породы. Одним из них владеет австралийка Джоанна Вилланс.

[Джоанна Вилланс, заводчица овец]:

«У этих овец ярко выраженный индивидуальный характер. Это сквозит во всём».

Ферма Джоанны находится в Квинсленде. Здесь в основном разводят коричневых и чёрных овец. В последние годы интерес к породе растёт во всей Австралии.

У Салли Паркинсон ферма на окраине Брисбена. Она держит коз, а теперь купила и мини-овечку. Уже научила её нескольким трюкам.

[Салли Паркинсон, фермер]:

«Мне нравится, что эти овцы миниатюрные. И на таком, как у меня, участке, оформленном в стиле фермы, они могут играть роль забавного домашнего питомца».

Породу саутдаун вывели в Англии в 1800 году. Овец экспортировали в разные страны. Особенно они были востребованы в Новой Зеландии. Мини-овцы служили источником шерсти, а также – мяса высокого качества.

Во время Первой и Второй мировых войн овечки саутдаун почти исчезли. Спас породу американец Роберт Мок. Он разыскивал отары таких овец по всему миру. В общей сложности нашёл 350 саутдаунов. Благодаря им популяция выжила.

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