Почему у самого маленького пони в мире собачьи привычки

Мама крошечного пони Пибоди отказалась от него сразу после рождения. Малыш родился в конюшне в Сан-Диего в штате Калифорния. Его хотели усыпить из-за проблем со здоровьем. Но Фэйт Смит, узнав о миниатюрной лошадке, решила её забрать.

Фэйт поселила маленького пони в своём доме с другими домашними питомцами. «Для своего возраста Пибоди – самая крошечная лошадка в мире. Лошадей никогда не держат в доме. Но Пибоди настолько мал, что не сможет выжить на улице. Сейчас он живёт в доме с собаками», – рассказала Фэйт.

Три собаки приняли пони, и питомцы всё время проводят вместе. У Пибоди появились собачьи привычки: он бегает за своей хозяйкой, любит сидеть на руках и выпрашивает еду на кухне.

Хозяйка пони говорит, что если малыш не вырастет до нормального размера, то останется жить в доме.