Самую страшненькую собаку в мире выбрали в США. В конкурсе поучаствовали два десятка неказистых питомцев. Некоторые..

Страшненькие, но милые: самую уродливую собаку в мире выбрали в США

Самую страшненькую собаку в мире выбрали в США. В конкурсе поучаствовали два десятка неказистых питомцев. Некоторые из них живут в приютах, а некоторые тоже когда-то там жили, но обрели новых любящих хозяев.

Победителем весёлого конкурса стала китайская хохлатая по кличке Мистер Счастливая Мордашка. Этому пёсику 17 лет. Хозяйка взяла его из приюта. Говорит, что хотела забрать самую старую собаку, и ей предложили эту. Причём сказали, что пёс может не прожить и месяца. У него букет болезней.

Новая владелица окружила питомца любовью и заботой. Мистер Счастливая Мордашка живёт у неё почти два года.

[Дженеда Беналли, владелица собаки-победителя]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На втором месте – шестилетний пекинес Вилд Тханг, а на третьем – брюссельский гриффон по кличке Обезьянка.

Победитель конкурса получил денежный приз в размере полутора тысяч долларов. Ещё одна награда – бесплатная поездка в Нью-Йорк.

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