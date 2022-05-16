В Англии построили грандиозную инсталляцию из костяшек домино

В английском Норидже к этому событию готовились всем городом. Один за другим, по принципу домино, падают..
Дата загрузки: 2022-05-17
В английском Норидже к этому событию готовились всем городом. Один за другим, по принципу домино, падают лёгкие бетонные блоки. Инсталляция проходит через дворы, рестораны, магазины и даже отели.
[Клайв Харви, владелец отеля и волонтёр]:
«Раньше в моём отеле останавливались многие участники фестиваля. А теперь мне предложили вместе с другими строить инсталляцию. Это грандиозное событие, как я мог отказаться?»
Инсталляцию строили более 200 волонтёров.
[Ники Дэвис, волонтёр]:
«Всем нравится такая игра, и вдруг у нас появляется гигантская игровая площадка с домино, линия которого петляет по всему городу – от его старых районов до современных».
[Дэниел Брайн, организатор фестиваля в Норидже]:
«Мы словно дети, играющие всем городом. Все знают, что мы это построим, а потом разрушим, и это весело».
Инсталляция состоит из 7000 блоков, имитирующих костяшки домино. Падением грандиозной конструкции здесь открывается фестиваль искусств. Он проходит в Норидже в 250-й раз.
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