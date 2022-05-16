В Англии построили грандиозную инсталляцию из костяшек домино

В английском Норидже к этому событию готовились всем городом. Один за другим, по принципу домино, падают..

В английском Норидже к этому событию готовились всем городом. Один за другим, по принципу домино, падают лёгкие бетонные блоки. Инсталляция проходит через дворы, рестораны, магазины и даже отели.

[Клайв Харви, владелец отеля и волонтёр]:

«Раньше в моём отеле останавливались многие участники фестиваля. А теперь мне предложили вместе с другими строить инсталляцию. Это грандиозное событие, как я мог отказаться?»

Инсталляцию строили более 200 волонтёров.

[Ники Дэвис, волонтёр]:

«Всем нравится такая игра, и вдруг у нас появляется гигантская игровая площадка с домино, линия которого петляет по всему городу – от его старых районов до современных». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы словно дети, играющие всем городом. Все знают, что мы это построим, а потом разрушим, и это весело».

Инсталляция состоит из 7000 блоков, имитирующих костяшки домино. Падением грандиозной конструкции здесь открывается фестиваль искусств. Он проходит в Норидже в 250-й раз.

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