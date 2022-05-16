Прогуляться по самому длинному пешеходному мосту в мире

Страх и адреналин – именно такие ощущения описывают посетители самого длинного подвесного пешеходного моста в мире...
Дата загрузки: 2022-05-17
[посетительница]:
«Мы приехали, потому что любим адреналин. Поднялись пешком, теперь наслаждаемся».
[посетитель]:
«Мне очень нравится вид. Не знаю, что скажет сын, но это прекрасно».
[посетитель]:
«Я немножко боюсь. Мост качается».
Мост назвали Небесным. Подвесили на шесть основных тросов и 60 вспомогательных. На строительство ушло два года и почти 8,5 миллионов долларов.
[Томаш Драпал, менеджер курорта]:
«Этот мост длиной 721 метр в итоге стал самым длинным в мире. Но это не было нашей основной целью. Так получилось, потому что мы искали максимально прямой участок, и чтобы посетителям не пришлось долго идти вверх».
В целом мост находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Он соединяет две горы на севере Чехии близ границы с Польшей. До Праги отсюда – 200 километров.
Ранее рекордсменом был пешеходный мост Арока в Португалии. Его длина – 516 метров.
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