Страх и адреналин – именно такие ощущения описывают посетители самого длинного подвесного пешеходного моста в мире...

Прогуляться по самому длинному пешеходному мосту в мире

[посетительница]:

«Мы приехали, потому что любим адреналин. Поднялись пешком, теперь наслаждаемся». [посетитель]:

«Мне очень нравится вид. Не знаю, что скажет сын, но это прекрасно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я немножко боюсь. Мост качается».

Страх и адреналин – именно такие ощущения описывают посетители самого длинного подвесного пешеходного моста в мире. Он протянулся через горную долину в Чехии. Его длина – 721 метр. В самой высокой его точке – до земли 95 метров.

Мост назвали Небесным. Подвесили на шесть основных тросов и 60 вспомогательных. На строительство ушло два года и почти 8,5 миллионов долларов.

[Томаш Драпал, менеджер курорта]:

«Этот мост длиной 721 метр в итоге стал самым длинным в мире. Но это не было нашей основной целью. Так получилось, потому что мы искали максимально прямой участок, и чтобы посетителям не пришлось долго идти вверх».

В целом мост находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Он соединяет две горы на севере Чехии близ границы с Польшей. До Праги отсюда – 200 километров.

Ранее рекордсменом был пешеходный мост Арока в Португалии. Его длина – 516 метров.

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