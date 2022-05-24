В Словакии пытаются остановить загрязнение из старой шахты

Грязная вода из железнорудной шахты в восточной Словакии окрасила реку Слана в оранжевый цвет. Это убило..

[Тибор Варга, местный рыбак]:

«Под галькой нет никакой жизни, видна только ржавчина».

Грязная вода из железнорудной шахты в восточной Словакии окрасила реку Слана в оранжевый цвет. Это убило рыбу и других животных. Теперь оранжевая волна достигла Венгрии, что может перерасти в экологическую катастрофу.

Власти Словакии говорят, что пытаются устранить загрязнение. Однако жители деревни Нижняя Слана в отчаянии.

[Тибор Варга, местный рыбак]:

«Содержание железа в 22 раза выше нормы. Когда оксид железа обволакивает жабры рыбы, уменьшается поверхность, которой она дышит, и она начинает задыхаться».

Горнодобывающая компания Rudne Bane говорит, что цвет воды обусловлен высоким содержанием железа, и что это не представляет опасности для жизни людей. Впрочем, не все в это верят.

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[Тибор Джирази, рыбак]:

«Раньше многие приезжали сюда ловить рыбу. Но теперь люди боятся, что у них будут проблемы (со здоровьем), если они это сделают».

Гибнут рыба и другие животные.

[местный житель]:

«Это катастрофа. Кто-то говорит, что есть рыбу можно. Ну хорошо, я приготовлю её для любого, кто её поймает. Если, конечно, что-то осталось».

Местные жители теперь призывают власти быстрее действовать, чтобы устранить загрязнение.

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