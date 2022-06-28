Воды нет: как в мексиканском штате пересохли все краны

Водопроводные краны в мексиканском городе Монтеррей пересохли. Это столица штата Нуэво-Леон, и здесь наблюдается историческая по..
Дата загрузки: 2022-06-28
Местные жители теперь ходят к городской цистерне. Только так получается запастись водой для питья, готовки и уборки.
[местная жительница]:
«Многие спрашивают нас, почему мы берём эту воду. Но что нам остаётся делать?»
Из-за небывалой жары и изменения климата более половины территории Мексики страдает от засухи. Кое-где ситуация очень серьёзная.
[местная жительница]:
«Каждый день они выключают воду в 9 утра. А появляется она только в час ночи. Мы не спим, ждём, когда дадут воду, чтобы наполнить баки».
В штате Нуэво-Леон проживает около 5,3 миллиона человек. И почти все столкнулись с нехваткой. В июне в Монтеррее начали ограничивать подачу воды шестью часами в день. Это вынудило школы скорректировать расписание занятий. Также с полок супермаркетов исчезла вся бутилированная вода.
Теперь на улицы стали выходить с протестами. Люди требуют на время остановить производство газированных напитков и пива. Эти предприятия, несмотря на нехватку, продолжают работу.
Власти штата говорят, что экономят воду, устраняя утечки и кражи.
[Самуэль Гарсия, губернатор штата Нуэво-Леон]:
«Этот кризис затрагивает нас всех так же, как COVID-19. Нам нужно набраться сил, и нужно реагировать на случаи, когда воду крадут или проявляется коррупция».
Как ожидается, ближайшие месяцы будут ещё более жаркими, поэтому водный кризис только усугубится. Уже в ближайшие дни могут опустеть два основных водохранилища, снабжающие регион водой, – Серро-Прието и Ла-Бока. Ещё одно водохранилище Эль-Кучильо заполнено только на 45%.
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