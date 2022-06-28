Водопроводные краны в мексиканском городе Монтеррей пересохли. Это столица штата Нуэво-Леон, и здесь наблюдается историческая по..

Воды нет: как в мексиканском штате пересохли все краны

Водопроводные краны в мексиканском городе Монтеррей пересохли. Это столица штата Нуэво-Леон, и здесь наблюдается историческая по масштабам нехватка воды. А ведь это самый крупный промышленный город Мексики.

Местные жители теперь ходят к городской цистерне. Только так получается запастись водой для питья, готовки и уборки.

[местная жительница]:

«Многие спрашивают нас, почему мы берём эту воду. Но что нам остаётся делать?»

Из-за небывалой жары и изменения климата более половины территории Мексики страдает от засухи. Кое-где ситуация очень серьёзная.

[местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В штате Нуэво-Леон проживает около 5,3 миллиона человек. И почти все столкнулись с нехваткой. В июне в Монтеррее начали ограничивать подачу воды шестью часами в день. Это вынудило школы скорректировать расписание занятий. Также с полок супермаркетов исчезла вся бутилированная вода.

Теперь на улицы стали выходить с протестами. Люди требуют на время остановить производство газированных напитков и пива. Эти предприятия, несмотря на нехватку, продолжают работу.

Власти штата говорят, что экономят воду, устраняя утечки и кражи.

[Самуэль Гарсия, губернатор штата Нуэво-Леон]:

«Этот кризис затрагивает нас всех так же, как COVID-19. Нам нужно набраться сил, и нужно реагировать на случаи, когда воду крадут или проявляется коррупция».

Как ожидается, ближайшие месяцы будут ещё более жаркими, поэтому водный кризис только усугубится. Уже в ближайшие дни могут опустеть два основных водохранилища, снабжающие регион водой, – Серро-Прието и Ла-Бока. Ещё одно водохранилище Эль-Кучильо заполнено только на 45%.

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