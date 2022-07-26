«Газпром» сократит поставки газа в Германию до 20%

«Газпром» планирует сократить поставки газа в Германию через «Северный поток» до 20% от максимально возможных объёмов...
Дата загрузки: 2022-07-26
Компания объясняет это тем, что она до сих пор не получила турбину для газопровода от компании Siemens Energy. Её отправляли в Канаду на техническое обслуживание. Несмотря на то, что «Газпром» уже получил на неё документы, и агрегат готовы вернуть обратно, российская сторона говорит, что «это не снимает обозначенные риски и вызывает дополнительные вопросы».
Кроме того, в «Газпроме» говорят, что вопросы вызывают санкции со стороны ЕС и Великобритании. Они ставят под вопрос поставки газотурбинных двигателей для КС «Портовая» в Россию и их срочный капитальный ремонт.
В Siemens Energy говорят, что транспортировка отремонтированной турбины в Россию может начаться немедленно, и всё зависит от «Газпрома».
По словам её представителей, «правительство Германии предоставило Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели. Однако не хватает таможенных документов для ввоза в Россию. «Газпром» как заказчик обязан их предоставить».
Кремль ранее заявлял, что Москва не заинтересована в полном прекращении поставок российского газа в Европу. Если это случится, то региону придётся экономить. Так, на прошлой неделе ЕС уже предложил государствам-членам сократить потребление газа на 15% в период с августа по март.
Россия – второй в мире экспортёр нефти после Саудовской Аравии и крупнейший в мире экспортёр природного газа. Европа импортирует из России около 40% газа и 30% нефти.
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