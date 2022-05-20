Вспышка обезьяньей оспы в Европе встревожила медиков

Вспышка оспы обезьян в Европе встревожила чиновников здравоохранения. Случаи заражения выявили у людей в Великобритании, Португалии, Испании и Швеции. Один заражённый есть и в США.

Обезьянья оспа – вирусное заболевание. Распространяется в основном в Западной и Центральной Африке. Источник инфекции – обезьяны, но заразиться можно и от мелких млекопитающих. Также вирус передаётся от человека к человеку, но в этом случае у него невысокая заразность.

Заболевание начинается остро и внезапно. Поднимается температура, появляются головные и мышечные боли. На третий-четвёртый день лицо, руки, а затем и всё тело покрывается сыпью, как при обычной оспе. Чаще всего болезнь протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме и длится две-три недели.

[Джимми Уитворт, профессор Лондонской школы гигиены]:

«Штамм, зарегистрированный сейчас в Европе, – западноафриканский. Смертность от него составляет примерно 1%. Это менее опасное заболевание, чем центральноафриканский штамм, но всё же болезнь серьёзная».

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Между тем в странах Европы усиливают санитарные меры. В Великобритании будут предлагать медикам и работникам других профессий вакцинироваться от оспы.

[Джимми Уитворт, Лондонской школы гигиены]:

«Такой вспышки ещё не было. Это вызывает тревогу, и нам надо как можно быстрее взять ситуацию под контроль. Но паника ни к чему. Болезнь не распространится в больших масштабах и не перерастёт в эпидемию, как коронавирус».

Медики пока не выявили связи между зарегистрированными случаями заражения. Это значит, что источников может быть несколько. Также известно, что некоторые пациенты выезжали за границу.

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