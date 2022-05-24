Корги-путешественник стал звездой социальных сетей

Вельш-корги-пемброк по кличке Марсель – звезда Интернета и любитель путешествовать. Вместе со своими владельцами он объехал..

Вельш-корги-пемброк по кличке Марсель – звезда Интернета и любитель путешествовать. Вместе со своими владельцами он объехал полмира, благодаря чему и прославился. Его хозяйка Орели ведёт личную страничку Марселя в социальной сети. Там публикует видео и фотографии.

В последние месяцы у Марселя особенно много работы. Он позирует на фоне знаковых достопримечательностей Лондона. В преддверии платинового юбилея Елизаветы II собаки породы корги тоже оказались в центре внимания.

У Марселя 140 тысяч подписчиков. Его даже нанимают для съёмки рекламы.

[Орели Фур, владелица собаки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «То, что жизнью Марселя заинтересовалось столько людей, стало немного неожиданным. Мы об этом даже не думали. Просто начали делиться событиями из нашей общей жизни».

Хозяева завели Марселя после предыдущего юбилея королевы. Тогда тоже повсюду упоминали любимых собак Елизаветы II.

Марсель идеально позирует. Вельш-корги-пемброки среди других пород стоят на 11-м месте по способности к обучению. Команды могут запоминать уже с пятого раза. Но Орели не стремится заставить питомца постоянно трудиться. Бережёт его здоровье. Не так давно псу сделали операцию на позвоночнике. Он до сих пор проходит реабилитацию. А подписчики тем временем поддерживают хозяев добрыми комментариями.

Впрочем, Марселю не привыкать к больницам. Два раза в неделю он выполняет обязанности собаки-терапевта и посещает пожилых пациентов в клиниках.

[Орели Фур, владелица собаки]:

«Через его страницу в соцсети я пытаюсь сказать людям: не покупайте корги только потому, что они милые. Они классные, но с ними много работы. Они очень независимые, очень упрямые, и у них на всё своё мнение. И они должны трудиться, ведь это пастушьи собаки».

Марсель приносит своим владельцам несколько тысяч фунтов стерлингов дополнительного дохода в год. Деньги идут на его питание, медицинскую страховку и лечение. Немного средств хозяева жертвуют благотворительным организациям, которые помогают животным.

Пёс вместе с хозяевами живёт в Лондоне. Понимает два языка. Орели – француженка, а её муж – англичанин.

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