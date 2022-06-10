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Жара наступает: в Аризоне открывают центры с водой и кондиционерами

Жара наступает: в Аризоне открывают центры с водой и кондиционерами

Американский штат Аризона изнывает от жары. Столбик термометра днём не опускается ниже 35 градусов по Цельсию...

Дата загрузки: 2022-06-10

Жара наступает: в Аризоне открывают центры с водой и кондиционерами
Американский штат Аризона изнывает от жары. Столбик термометра днём не опускается ниже 35 градусов по Цельсию.

Это город Финикс. Здесь люди пытаются охладиться любыми способами.

[Эдуардо Эстрада, житель Финикса]:
«Я приехал сюда десять лет назад из Калифорнии. Аризона очень-очень жаркая. Раньше было 37 градусов, теперь 43-48».

А этот бездомный говорит, что беспокоится о своём псе.

[Луис Куин, бездомный житель Аризоны]:
«Он может потерять сознание, а я не могу его нести. Его лапы обгорают, он сам обгорает на солнце, начинает подпрыгивать. Но как я его понесу?»

Благотворительные организации во многих округах открывают центры помощи. В них можно немного охладиться тем, у кого такой возможности нет.

[Хуан Хуарес, местный чиновник]:
«Жара затрагивает всех, не только бездомных. Мы знаем, что многие люди очень уязвимы, в том числе пожилые, малоимущие. Например, кто-то не может позволить, чтобы кондиционер работал весь день».

В прошлом году в одном только округе Марикопа было зафиксировано более 330 смертей, связанных с жарой.

[Регина Уильямс, сотрудница благотворительной организации]:
«Для бездомных это опасно. У них нет способа избежать обезвоживания. Также нет доступа в помещения с кондиционером».

Как ожидается, в ближайшие дни станет ещё жарче. Температура поднимется выше 42 градусов.
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