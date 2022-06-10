Жара наступает: в Аризоне открывают центры с водой и кондиционерами

Американский штат Аризона изнывает от жары. Столбик термометра днём не опускается ниже 35 градусов по Цельсию...
Дата загрузки: 2022-06-10
Это город Финикс. Здесь люди пытаются охладиться любыми способами.[Эдуардо Эстрада, житель Финикса]:
«Я приехал сюда десять лет назад из Калифорнии. Аризона очень-очень жаркая. Раньше было 37 градусов, теперь 43-48».
А этот бездомный говорит, что беспокоится о своём псе.[Луис Куин, бездомный житель Аризоны]:
«Он может потерять сознание, а я не могу его нести. Его лапы обгорают, он сам обгорает на солнце, начинает подпрыгивать. Но как я его понесу?»
Благотворительные организации во многих округах открывают центры помощи. В них можно немного охладиться тем, у кого такой возможности нет.[Хуан Хуарес, местный чиновник]:
«Жара затрагивает всех, не только бездомных. Мы знаем, что многие люди очень уязвимы, в том числе пожилые, малоимущие. Например, кто-то не может позволить, чтобы кондиционер работал весь день».
В прошлом году в одном только округе Марикопа было зафиксировано более 330 смертей, связанных с жарой.[Регина Уильямс, сотрудница благотворительной организации]:
«Для бездомных это опасно. У них нет способа избежать обезвоживания. Также нет доступа в помещения с кондиционером».
Как ожидается, в ближайшие дни станет ещё жарче. Температура поднимется выше 42 градусов.
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